برلماني يطالب بالتعامل مع مشكلة الأمية من خلال حلول خارج الصندوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وصف الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، قرار مجلس جامعة القاهرة بالموافقة على تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب بالكليات بنسبة 25% الذين ينجحون في محو أمية 10 أفراد بأنه تفكير من خارج الصندوق لمواجهة مشكلة الأمية.

ووجه "الصالحي"، فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لرئيس جامعة القاهرة وجميع قيادات هذه الجامعة العريقة على هذا القرار المهم، مطالبًا من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في اجتماعاتها القادمة، استصدار قرار مماثل للقرار الصادر من جامعة القاهرة حتى يكون لجميع الجامعات الحكومية والخاصة دورها ومشاركتها المجتمعية للقضاء على مشكلة الأمية في مصر نهائياً.

وأعرب عن أسفه الشديد لاستمرار مشكلة الأمية في مصر لعقود طويلة بسبب فشل السياسات والخطط في مواجهة هذه المشكلة، مطالبًا بإيجاد حلول من خارج الصندوق لهذه المشكلة مثل قرار مجلس جامعة القاهرة الذي سيكون له تأثيره الإيجابي للمشاركة في حل المشكلة.

وطالب الدكتور محمد الصالحي، جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة بجدية في مواجهة مشكلة الأمية، مؤكدًا أن هناك دولاً بعد نجاحها في حل مشكلة الأمية بدأت تتجه لحل مشكلات الأمية التكنولوجية وتعليم أبنائها ممن تم محو أميتهم كيفية التعامل مع مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة.