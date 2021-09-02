محكوم عليه الإعدام بقضية استشهاد ضابط.. مصرع متهم في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بقنا والمحكوم عليه بالإعدام في قضية استشهاد ضابط شرطة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا.

أكدت المعلومات والتحريات اختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا - سبق اتهامه في قضيتى "مخدرات"، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية استشهاد أحد ضباط الشرطة عام 2018) بأحد المناطق الجبلية خشية التنفيذ عليه في حكم الإعدام، واستغلاله لطبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا، وحال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران - أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على (2 بندقية آلية - 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية - كمية من مخدر البانجو).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.