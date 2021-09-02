بـ "صورة على فيس بوك".. كيف نجحت الشرطة في إعادة فتاة مدينة نصر المتغيبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة في إعادة فتاة متغيبة لأسرتها بعد رصد صورتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بتغيب ابنته 11 سنة، مقيمة بذات العنوان، وشُكّل فريق بحث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الفتاة المتغيبة.

توصلت جهود فريق البحث إلى نشر صورة الفتاة المشار إليها على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فتم التواصل مع أدمن الصفحة وقرر العثور على الطفلة بأحد شوارع مدينة نصر، حيث تم استلام الفتاة وتسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقدم والد الفتاة الشكر لرجال الشرطة وأبدى تقديره للجهد المبذول في إعادتها لأسرتها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.