"فيديو وثق جريمتهم".. كشف ملابسات سرقة سيارة من داخل معرض بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يرصد قيام شخصين بسرقة سيارة من معرض سيارات بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع الفيديو متضمنا قيام شخصان بسرقة سيارة من أحد معارض السيارات بمدينة نصر، وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب المغافلة عقب إيهام أحد العاملين بالمعرض بالحصول على المفتاح الخاص بالسيارة لمعاينتها، وتم بإرشادهما العثور على السيارة المُبلغ بسرقتها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.