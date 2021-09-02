بعد تداول فيديو.. ضبط 5 أشخاص تشاجروا في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالقاهرة.

تبين بالفحص أنه بتاريخ 30 أغسطس الماضي حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من "طرف أول" (ربة منزل وعامل) ، و طرف ثان (3 أشخاص) ، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة ، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.