"دخلت نامت ماصحيتش".. ماذا حدث في شقة موزع ألبان وزوجته بأكتوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن ملابسات جديدة في اتهام موزع منتجات ألبان بالتسبب في وفاة زوجته بمدينة السادس من أكتوبر.

وتبين أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية حادة بين الزوجين تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الموزع على زوجته بالضرب حتى أنه رطم رأسها في الحائط وخلدا بعدها إلى النوم.

صباح اليوم التالي غادر الزوج المنزل لمباشرة عمله تاركا زوجته بالغرفة ظنا منه أنها نائمة قبل أن يتلقى اتصالا هاتفيا من أحد أبنائه أخبره "ماما ماتت".

أسرع الزوج عائدًا إلى المنزل لاكتشاف ما جرى ليخبره أبناءه "جينا نصحيها الصبح كانت قاطعة النفس" مع رصدهم آثار ضرب بمنطقة الرأس.

تقرير مفتش الصحة رجح وجود شبهة جنائية في الوفاة؛ بسبب الكدمات المتفرقة التي رصدها بجثمان المتوفاة فأبلغ الشرطة على الفور.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ. واستمع رجال المباحث لأقوال أبناء السيدة الثلاثة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

كشفت تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، أن مشادة كلامية وقعت بين السيدة وزوجها "موزع منتجات ألبان"؛ بسبب خلافات أسرية.

تحريات المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، توصلت إلى أن الزوج الخمسيني اعتدى عليها بالضرب ورطم رأسها في الحائط لتفارق الحياة على إثرها فجرى التحفظ عليه؛ بتهمة ضرب زوجته وتسببه في وفاتها.

أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، نفى الزوج تعمده ارتكاب الواقعة أو التسبب في وفاة "أم العيال" بقوله "دي خناقة عادية بتحصل بين أي زوجين وبعدها كانت كويسة".

ولفت المتهم الخمسيني إلى أن زوجته كانت تعاني من مرضي الضغط والسكري مرجحًا "ممكن جات لها غيبوبة أو حصل لها هبوط".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.