20 سنة زواج أنهتها ضربة.. اتهام موزع ألبان بقتل "أم العيال" بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

زواج دام عقدين من الزمان أثمر عن 3 أبناء أكبرهم لم يتجاوز الـ17 ربيعا. عش كانت تسوده معالم الحب والوفاء إلا أن خلافات أسرية عصفت باستقراره. انفرط العقد في لحظات، الزوجة جثة هامدة والزوج خلف القضبان.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من شرطة النجدة بوفاة سيدة ووجود شبهة جنائية إثر كدمات بالرأس.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ. واستمع رجال المباحث لأقوال أبناء السيدة الثلاثة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

كشفت تحريات العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، أن مشادة كلامية وقعت بين السيدة وزوجها "موزع منتجات ألبان"؛ بسبب خلافات أسرية.

تحريات المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، توصلت إلى أن الزوج الخمسيني اعتدى عليها بالضرب ورطم رأسها في الحائط لتفارق الحياة على إثرها.

وتحفظت قوة أمنية بقيادة النقيب محمد غراب معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، على الزوج؛ بتهمة ضربه زوجته وتسببه في وفاتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.