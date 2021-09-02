عذبت والدتها وطعنتها بشوكة.. تفاصيل مقتل عجوز على يد ابنتها بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على فتاة وراء أنهت حياة والدتها بعد التعدي عليها بآلة حادة داخل شقة سكنية في مدينة بدر.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة بدر، من الأهالي بوجود جثة لسيدة مسنة داخل شقة بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة سيدة مُسنة، وعلى جسدها أثار تعذيب وطعنة بآلة حادة، وتبين أن ابنتها 35 عاما وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم، وتعدت عليها.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليها تقيم مع ابنتها بمفردهما، وكانت المتهمة دائمة التعدي عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن مشادة كلامية حدثت مع والدتها وتطورت إلى قيامها بضربها بشوكة الطعام عدة مرات، حتى تأكدت من وفاتها.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.