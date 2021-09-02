جرعة "أوفر دوز".. التحقيق في العثور على جثة شاب داخل سيارته بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شاب عثر عليها داخل سيارته بمدينة نصر، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، والاستعلام عن هويته وتسليمه لذويه لدفنه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بالعثور على جثة "ع. ا" 27 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه داخل سيارته بشارع امتداد رمسيس.

وبتفتيش السيارة عثر على "سرنجة ومادة مخدرة يرجح أنها هيروين"، بحسب التحقيقات الأولية.

وأرسلت النيابة المادة المحرزة في الواقعة إلى مركز السموم بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان ماهيتها.