المستشار طه كرسوع: إصدار قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

علَّق المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، على قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة قائلا: "المرأة هي نصف المجتمع، وحان الوقت لتكون داخل الهيئات القضائية، وذلك وضع طبيعي، ويجب أن تشترك في العمل القضائي".

واستكمل: "الرئيس السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته خلال الأيام الماضية، بدعم المرأة من خلال تواجدها بالعمل القضائي"، موضحا أنه خلال أيام سيتم إصدار قرار تعيينهن بشكل رسمي".

ووضح المستشار طه كرسوع، أنه سيتم إقامة احتفالية ضخمة تليق بالحدث العظيم، بعد إعلان تعيينهن بشكل رسمي.

وشهد مكان الانعقاد حضور مكثف لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة القضائية، وعددهم 189 مندوبا.

وحددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين الجدد دفعة 2017، وذلك اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

وكان مجلس الدولة قد شهد أداء أمس الأربعاء، ا?داء اليمين القانونية للمندوين المساعدين دفعة 2016، والمعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021.

وطالب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المندوبين المساعدين الجدد الذين أدوا اليمين القانونية أمس، بعد تعيينهم بقرارات جمهورية في مجلس الدولة، إلى ضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

وأشار المستشار حسام الدين، إلى ضرورة المحافظة على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.