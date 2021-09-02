أمين عام مجلس الدولة لشباب القضاة: احترموا القانون وأدوا عملكم بكل أمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، إنه يوم مشهود لشباب القضاة، حيث يبدأون حياتهم العملية في سلك القضاء، وهم دماء جديدة يتم إضافتها لقوة العمل في مجلس الدولة.

وأوضح بعد أداء المندوبين الجدد دفعة 2017 لليمين القانونية، اليوم الخميس، أنه لابد من تواصل الأجيال وتسليم الراية للأجيال الجديدة، وقال: "أنصح الشباب الجدد أن يتعلموا من أساتذتهم. وأوصى الأمين العام شباب القضاة بأن يحترموا القانون ويؤدوا عملهم بكل أمانة وصدق".

وشهد مكان الانعقاد حضور مكثف لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة القضائية، وعددهم 189 مندوبا.

حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين الجدد دفعة 2017، وذلك اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

وكان مجلس الدولة قد شهد أمس الأربعاء، أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين دفعة 2016، والمعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021.

وطالب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المندوبين المساعدين الجدد الذين أدوا اليمين القانونية أمس، بعد تعيينهم بقرارات جمهورية في مجلس الدولة، إلى ضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

وأشار المستشار حسام الدين، إلى ضرورة المحافظة على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.