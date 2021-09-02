الجيزة: مصادرة 420 كجم لحوم فاسدة بمطعم مشويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن ضبط 420 كجم لحوم فاسدة بمطعم مشويات بشمال المحافظة، وتم غلق وتشميع المطعم وقطع المرافق وإزالة المخالفات والتعديات له.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن التصدي للأنشطة المخالفة والأغذية التي تضر بصحة المواطنين، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة أشرف بكر عيد، رئيس حي شمال الجيزة، وبحضور مباحث التموين والطب البيطري وشرطة المرافق والبيئة وإدارات الحي الميدانية لضبط المخالفات بأحد محلات الأغذية بمنطقة أرض الجمعية وتم اتخاذ الإجراءات الآتية بعد قيامه بفض الشمع وممارسة النشاط بدون ترخيص:

- تنفيذ قرار إزالة رقم 25 بإزالة حوائط خارج خط التنظيم والبروز المخالف بالمحل.

- شن حملة إشغالات ومصادرة 2 موتور مفرمة و4 ثلاجة ومفرمة لحوم وفرن وميزان وترابيزات وكراسي.

- سبق غلق وتشميع المحل والمخزن بالتنسيق مع شرطة المرافق لعدم وجود ترخيص.

- ضبط 420 كجم لحوم عبارة عن دهون وأجزاء فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ عليها بمعرفة الطب البيطري وعمل المحضر اللازم والإحالة إلى النيابة العامة.

- بالتنسيق مع إدارة كهرباء بشتيل تم فصل الكهرباء ورفع العداد من المخزن بمعرفة إدارة الكهرباء وتبين عدم وجود عداد كهرباء بالمحل ويعمل بنظام الممارسة.

- تم التحفظ على المصادرات والمضبوطات وإيداعها مخازن الحي.