ولادة الهلال بعد حدوث الاقتران.. البحوث الفلكية يكشف موعد غرة شهر صفر لعام 1443 هجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر صفر للعام الهجري 1443 الموافق 2021 ميلادية.

وبحسب بيان اليوم، يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 52 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021، (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وتابع المعهد: يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس يوم الرؤية (يوم الإثنين 29 محرم 1443ه الموافق 6/9/2021، في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس هذا اليوم.

وبذلك يكون يوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021 هو المتمم لشهر المحرم 1443ه وتكون غرة شهر صفر 1443ه فلكياً يوم الأربعاء 8/9/2021.

وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات مصر وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال.​