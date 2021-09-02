برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتشجيع القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذًا في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقال قورة، في بيان، اليوم الخميس، إن تنفيذ التكليفات الرئاسية يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والحد من مشكلة البطالة وزيادة الصادرات المصرية والحد من الواردات، مؤكدًا على أن غالبية الدول المتقدمة اقتصاديًا لم تتقدم إلا من خلال تشجيع القطاع الخاص وتقديم جميع التيسيرات والحوافز التشجيعية للمستثمرين ورجال الأعمال.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وتم استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري والتأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7,7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.​