‏تدخل لنصرة والده فأصبح قاتلا.. جزار يغرز سكينا في صدر صاحب سوبر ماركت بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اتهام بالسرقة تلاه تراشق بالألفاظ تطور إلى مشاجرة انتهت بوقوع قتيل بطعنة نافذة في الصدر بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بمنطقة برك الخيام.

على الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى وقوع مشاجرة بين (طرف أول) خالد رمضان 46 سنة صاحب سوبر ماركت (سبق اتهامه في قضيتين) توفيَّ متأثرا بإصابته بجرح نافذ في الصدر وشقيقه (محمود 29 سنة) عامل مصاب بجروح بالرقبة واليد، وبين طرف ثاني "عبد النبي. ع." 49 سنة عامل خردة (سبق اتهامه بـ4 قضايا) ونجله "محمود" 20 سنة جزار.

تحريات الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، أكدت وقوع مشادة كلامية بين شقيق صاحب السوبر ماركت و"عبد النبي"؛ بسبب اتهام الأخير للأول بسرقة بعض محتويات الخردة من منزله.

تطورت المشادة إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي الطرفين وتعدوا على بعضهم بالضرب. اعتدى "محمود 20 سنة" على "خالد" بسكين محدثا إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائدان عبد الرحيم الرفاعي وأحمد فايز والنقيب محمود عبد العليم معاوني مباحث كرداسة، من ضبط طرفي المشاجرة وأداة الجريمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.‏