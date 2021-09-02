حالة صرع انتهت بجثة طائرة.. نهاية مأساوية لشاب قفز من عقار بأرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن مفاجأة صادمة في واقعة العثور على جثة شاب سقط من علو بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تبين بالفحص أن الشاب العشريني يعاني من حالة عدم اتزان نفسي تنتابه أثرها تشنجات أشبه بحالة الصرع.

يوم الواقعة، كان يسير الشاب بشكل طبيعي بالقرب من العقار سكنه بمنطقة أرض اللواء قبل أن تنتابه تلك الحالة.

صعد الشاب إلى شقته سريعا ثم قفز من الشرفة ليسقط جثة هامدة فور ارتطام رأسه بالأرض.

جهود البحث والتحري نفت صحة ما تداوله البعض حول وجود شبهة جنائية في الوفاة أو وقوف أحد الأشخاص وراء الواقعة.

وعن إشارة البعض إلى أن تقريري الطب الشرعي ومفتش الصحة رجحا وجود شبهة جنائية فجرت التحريات مفاجأة بأن تلك الواقعة تحديدا لم تشهد حضور مفتش الصحة المسؤول بالأساس أو نقل الجثة إلى الطب الشرعي.

وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس بمشاركة ضباط فرقة وسط الجيزة ومباحث العجوزة أنه لا توجد شبهة جنائية وعلى ذلك لم تنقل الجثة إلى المشرحة بل تم التصريح بدفنها.