بمشاركة الأمن الوطني.. ضبط 3 تجار مخدرات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداحلية القبض على 3 تجار مخدرات في أسيوط.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط 3 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية) تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط اثنين من المتهمين بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة القوصية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس (الشابو) – طبنجة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالي – هاتفان محمول - 2 ميزان – سلاح أبيض)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (500٫000– خمسمائة ألف جنيه تقريبا)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.