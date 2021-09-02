"ترسانة أسلحة داخل سيارة".. إحباط ترويج 48 بندقية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أمن أسيوط في ضبط 48 بندقية خرطوش بحوزة شخصين داخل سيارة ربع نقل بقصد الاتجار.

الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، اشتبهت في سيارتين "ملاكي" و"ربع نقل"، وتمكنت القوة من استيقاف السيارتين حيث لاذ قائد السيارة الملاكي "هاربا تاركا السيارة"، وأمكن ضبط السيارة الربع نقل قيادة "سائق" وبرفقته (شخص، له معلومات جنائية) ومقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وبتفتيش السيارة عثر على 5 جوالات بداخلهم 48 بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيق.