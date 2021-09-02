"هارب من جريمة قتل ومؤبد".. ضبط عنصر إجرامي يُروج الهيروين بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري وذخائر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (عنصر إجرامي - سبق اتهامه في قضايا "قتل – مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه "بالسجن – السجن المؤبد" فى قضايا "سلاح ناري – سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بممارسة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات - كمية من مخدر الهيروين - هاتف محمول - مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.