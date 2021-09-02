"الخزنة مليانه فلوس".. مباحث القاهرة تكشف لغز سرقة مطعم بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة مطعم بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من مدير مطعم، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة الخاصة بالمطعم محل عمله.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بالمطعم محل البلاغ وآخر.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر الأول بأنه نظرا لطبيعة عمله بالمطعم ومروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمطعم، فقام بالاشتراك مع الثاني بسرقتها مستغلاً احتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل والخزينة، كان سبق وأن تمكن من استخراج نسخة منها عقب استيلائه عليها من إحدى الموظفات السابقات بالمحل دون علمها، وأقر المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول.

تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه وكذا المفتاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.