لمدة شهر.. ننشر خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ أعمال توسعة الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة؛ وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في الوصلة من مناطق السلام وحتى أعلى المرج.

وتستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لشارع محطة المرج الغربي مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:-

-القادم من المرج القديمة يسلك شارع الصرف الصحي فيسارا أسفل الطريق الدائري من داخل موقف العريش المرج، والقادم من شارع 23 يوليو يسلك شارع محمد نجيب فيسارا أسفل الطريق الدائري خلف محطة مترو أنفاق المرج.. وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 4/9/2021 ولمدة شهر.. على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.