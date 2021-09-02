الري: استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد التعديات على المجاري المائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

وقال وزير الري، إنه ونظرًا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، وتم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، و تصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي، أن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل، مثل تطبيق "متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية" بما يُسهل عملية إعداد التقارير الفنية التي توضح المبالغ المنصرفة ونسب التنفيذ، وتطبيق لبيانات "المخازن" لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها ، وتطبيق لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات المحطات وقطع الغيار اللازمة لها ، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها ، وتطبيق لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة ، ومنظومات لحصر التعديات على نهر النيل وحصر زمامات الرى الحديث وغيرها.

ووجه وزير الري، بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وفى إطار حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، تقوم وحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط باستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعي لتحديد مساحة كل محصول على حدى، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.