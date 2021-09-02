صحف اليوم تبرز توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وتعاقد الحكومة لتنفيذ أول "قطار كهربائي سريع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة /أ ش أ/

سلطت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، فضلاً عن تعاقد الحكومة على تنفيذ أول "قطار كهربائي سريع" في مصر، وتوصيل الغاز لقرى "حياة كريمة" بتكلفة 17 مليار جنيه.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تهيئة المناخ لزيادة فرص العمل ورفع معدلات نمو الناتج المحلي"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذا في الاعتبار الدور التنموي المهم للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع استعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي، منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة، ليصل إلى نسبة 7٫7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وتطرق الاجتماع إلى ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي، بدءا من العام المالي الحالي، فضلاً عن جهود فض التشابكات المالية، في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.

كما شهد الاجتماع عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام، من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.

وتناول الاجتماع آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة «منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي 2021»، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 8-9 سبتمبر الحالي بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من الدول والمنظمات شركاء التنمية من أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، خاصةً عقب التداعيات السلبية لكورونا على مستوى العالم على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وانعكاساتها على تباطؤ جهود الدول لتحقيق التنمية، فضلاً عن تسليط الضوء على ريادة مصر على المستوى الإقليمي، وكذا الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون متعدد الأطراف.

وتحت عنوان "توقيع عقد الخط الأول للقطاع الكهربائي بتكلفة 4.45 مليار دولار"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهه المستمر بتوفير وسائل نقل جماعي على أعلى مستوى للمواطنين المصريين، مشيرا إلى أن الرئيس يتابع بنفسه خطوات توقيع عقد بشأن تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عاما وتوفير تمويل للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ( السخنة – الإسكندرية- العلمين – مطروح ) بطول 660 كم، بنظام EPC+F، الذي سيُحدث نقلة حضارية في وسائل النقل بمصر، وفى الوقت نفسه يُسهم في سرعة تحقيق التنمية المنشودة.

ووجه «مدبولي» الشكر لوزارة النقل، وشركة سيمنس العالمية، على الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة للانتهاء من تفاصيل الاتفاق، لافتا إلى أن الشركة الألمانية أصبحت «شريك نجاح» للمصريين في العديد من المشروعات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال توقيع العقد الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، وفرانك هارتمان سفير ألمانيا لدى القاهرة، وتبلغ تكلفته 4.45 مليار دولار، والذي يتم تنفيذه بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة «سيمنس للنقل» الألمانية، بالتحالف مع شركتي المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات.. وقام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب التحالف بقيادة شركة «سيمنس» الألمانية مايكل بيتر، العضو المنتدب للشركة، و«ليون سولير» رئيس سيمنس للنقل لإفريقيا والشرق الأوسط، والمهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وعقب التوقيع، قال وزير النقل إن العقد يتضمن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب وبضائع) يربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين بطول 660 كم، ويشتمل على 21 محطة، منها 8 محطات تتوقف بها القطارات السريعة، كما تتوقف القطارات الإقليمية في جميع المحطات.

وتحت عنوان "التفاوض مع الشركات العالمية لإنتاج لقاحات كورونا بمصنع فاكسيرا"، أوضحت صحيفة "الأخبار" أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أكـد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أهمية سرعة إنهاء التفاوض مع الشركات العالمية لتصنيع لقاحات كورنا بمصنع فاكسيرا بأكتوبر.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، والذي عُقد في مستهل الأسبوع الجاري بحضور العديد من قيادات دول الجوار والدول الصديقة للعراق، مشيراً إلى أن حرص القيادة السياسية المصرية على حضور هذا المؤتمر، إنما يأتي في إطار دعم ومساندة جهود الحكومة العراقية في عودة الدولة الوطنية والاضطلاع بممارسة دورها الفاعل والمتوازن على المستويين العربي والإقليمي، وبما يضمن صون الأمن والاستقرار، وتحقيق وتلبية متطلبات الشعب العراقى.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الزيارات الميدانية التي قام بها لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذا الأسبوع، والتي شملت زيارة مُجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر، لإنتاج اللقاحات، مؤكداً أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات، وصولاً لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.

وتحت عنوان "17 مليار جنيه لتوصيل الغاز لقرى "حياة كريمة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة البترول ممثلة في «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس»، بشأن تمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من البروتوكول يتمثل في إدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي في الوقت المناسب، موضحة أن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع للمرحلة الأولى لنحو 4 ملايين وحدة سكنية، تزيد على 17 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالي 2021/2022.

وعنونت صحيفة الأخبار "الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة في زيارة رسمية"، حيث ذكرت الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصل أمس الأربعاء، إلى مصر في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ووفد من قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وسفير مصر لدى فلسطين طارق طايل، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومستشارو وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ويرافق الرئيس الفلسطيني في الزيارة، كل من وزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

وفي صحيفة "المصري اليوم"، وتحت عنوان "150 ألف طالب يسجلون رغباتهم في «ماراثون المرحلة الثانية»"، ذكرت الصحيفة أنه لليوم الثاني على التوالي، سجّل نحو 150 ألفًا من إجمالي 243 ألفًا و22 طالبًا بالمرحلة الثانية للناجحين بالثانوية العامة، رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، بحد أدنى 62.07% لشعبة «علمي علوم ورياضة»، و58.05% للشعبة الأدبية.

ويتنافس في المرحلة الثانية 186 ألفًا و618 طالبًا من الشعبة العلمية، و56 ألفًا و404 طلاب بالشعبة الأدبية على الأماكن المتبقية ببعض كليات القمة، حيث يتبقى كامل الأماكن بكليات (الطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والألسن) لطلاب علمي علوم، بالإضافة إلى أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية في كليات (الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والفنون الجميلة، والجامعات التكنولوجية)، فيما يتبقى لطلاب الشعبة الأدبية أماكن بكليات (التجارة، والآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق، ودار العلوم، والخدمة الاجتماعية) وذلك بنظامي الانتظام والانتساب.

وقال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، لـ«المصري اليوم»، إن مكتب التنسيق يلتزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل، ولذلك على الطالب اختيار رغباته بعناية شديدة، حتى لا يخسر مكانه في الكلية التي يرغب الالتحاق بها، خاصة أن ترشيح الطالب يكون نهائيًا ولا يحق له التحويل طالما جاءته بطاقة الترشيح على المنطقة الجغرافية الأولى الخاصة به. وأكدت وزارة التعليم العالي أن جميع الكليات متاحة أمام طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية، عدا كليات القطاع الطبي الـ4 «الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي».

وفي صحيفة "الوطن"، سلطت الصحيفة الضوء على منتدى مصر للتعاون الدولي، فتحت عنوان "منتدى مصر للتعاون الدولي يبحث جهود إعادة البناء بعد أزمة كورونا"، أفادت الصحيفة أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، والذي تنظمه وزارة التعاون الدولي يومي 8 و 9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من الدول ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، يناقش سبل تعزيز دور الشراكات مُتعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كورونا.

ووفقًا لوزارة التعاون الدولي، فإن الجلسة الأولى تشهد مناقشة السمات الرئيسية لأطر التعاون متعدد الأطراف وبحث سبل تعزيز فعاليتها لمواجهة جائحة كورونا وآثارها مُتعددة الأبعاد على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مختلف الأطراف المعنية بالتعاون متعدد الأطراف، في الوصول لشكل جديد من أشكال التعاون الدولي والتمويل التنموي والتشارك في جهود البحث والتطوير العابر للحدود لتحقيق التنمية الشاملة للجميع.

وتستعرض الجلسة قصص نجاح الحكومات والمؤسسات الدولية خلال عام 2020 لتعزيز فاعلية التعاون الدولي متعدد الأطراف، ومناقشة كيفية تحقيق التعاون الدولي الفعال، لضمان الاتساق بين أولويات التنمية الوطنية في الدول المختلفة وأهداف التنمية المستدامة الأممية، وتوفير التمويل لجهود التنمية الدولية واستخدام الموارد بشكل أفضل.

وتتناول الجلسة أيضا، الفرص التي أتاحتها جائحة كورونا والتي يجب استغلالها للإسراع من التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ومن بينها التحول الرقمي وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.

وتحت عنوان "المتحدث العسكري: انطلاق التدريب المشترك النجم الساطع 2021 .. اليوم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ أعلن انطلاق فاعليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" بمشاركة 21 دولة خلال الفترة من 2 وحتى 17 سبتمبر الجاري.

وتعتبر مناورات النجم الساطع من أكبر المناورات، حيث بدأت لأول مرة عام 1981، بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن ينضم لها عدد كبير من الدول وصل عددها إلى 21 دولة هذا العام.