ضوابط مجلس الدولة لحضور المندوبين المساعدين الجدد لحلف اليمين لدفعة 2017



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين الجدد دفعة 2017، وذلك اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور وهي كالتالي:

1- الحضور بالزي الرسمي بلون داكن.

2- الحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي.

3- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين.

4- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة.

5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

ويتم حلف اليمين على النحو التالى:

1- خريجو دفعة 2016 والتى حلفت اليمين الأربعاء 1 سبتمبر.

2- خريجو دفعة 2017 لليوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

وكان مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، هنأ في وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327، 328، لسنة 2021، من دفعتي 2016، و2017، متمنيا لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.