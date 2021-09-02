مجلس الدولة يستقبل المندوبين المساعدين الجدد لحلف اليمين من دفعة 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد دفعة 2017، وذلك اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

وكان مجلس الدولة قد شهد أداء أمس الربعاء، أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين دفعة 2016، والمعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021.

وطالب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، المندوبين المساعدين الجدد الذين أدوا اليمين القانونية أمس، بعد تعيينهم بقرارات جمهورية في مجلس الدولة، إلى ضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

وأشار المستشار حسام الدين، إلى ضرورة المحافظة على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.