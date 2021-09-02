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النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية في واقعة عقار مصر القديمة المنهار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
أمرت نيابة مصر القديمة بتشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير حول عقار مصر القديمة المنهار، لبيان أسباب الانهيار، بالإضافة لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من عدمه.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ4 مصابين في الحادث، تمهيدًا لسماع أقوالهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت أمس الأربعاء، بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار بجوار مركز شباب أبو السعود، انتقلت على الفور قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار.

وفور وصول القوات فرضت كردونا أمنيا حول المنطقة وكشفت المعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق وأثناء قيام العمال بإزالته حدث الانهيار.

كما تبين وجود عدد من الأشخاص داخل العقار وقت الانهيار وتقوم القوات برفع أنقاض المبنى لإنقاذهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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