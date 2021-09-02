مشاجرة وضرب نار".. ضبط المتهمين بقتل شخص بالمنوفية بسبب خلافات عائلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر في المنوفية ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أغسطس الماضي تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بوجود مشاجرة ومتوفي بقرية عرب الرمل بدائرة المركز.

وبالانتقال لمكان البلاغ أمكن تحديد طرفي المشاجرة وتبين أنهم : طرف أول (أحد الأشخاص "مصاب بطلق خرطوش" وتوفي متأثرًا بإصابته"، وبين طرف ثان (مدرس، نجله، أحد أقارب الثاني، مقيمين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية قام على إثرها نجل المدرس بإطلاق عيار ناري من سلاح خرطوش كان بحوزته على الطرف الأول محدثا إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

بسؤال شقيق المتوفي، أقر بمضمون ما جاء بالفحص، واتهم الطرف الثاني بالتعدي على شقيقه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وبإرشاد المتهم "نجل المدرس" تم ضبط السلاح النارى "فرد خرطوش" المستخدم في الواقعة.