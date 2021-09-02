أول تحرك برلماني بشأن الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية بالمخالفة للدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين، مؤكدة أن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية تلعب دورًا كبيرًا في أداء خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لآلاف المرضى سنويًا ما يجعلها محط أنظار المجتمع دائماً.

وأوضحت عبدالحليم، أنها تم إنشائها عام 1883 ومساحتها الحالية تبلغ 68 فدانا، وقد كانت قصرا لأحد الأمراء، وتم ضمها لديوان عام وزارة الصحة 21 سبتمبر 1997 بناءًا على قرار جمهورى، ثم صدر قرار وزارى تحت رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠١٦ تم اعتبار مباني المستشفى أثر تاريخى ﻻيجوز التعرض له.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى احتجاج العاملين بالمستشفى نظرًا لوجود المخاطبات المتبادلة بين محافظة القاهرة ووزارة الصحة في محاولة للاستيلاء على أرض مستشفى العباسية وبعض الأراضي المحيطة بها، بالرغم من تأكيد القانون رقم 144 لسنة 2006 وقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2016 باعتبار بعض مباني المستشفى أثر تاريخي ﻻ يجوز التعرض له إضافة إلى منع محافظة القاهرة أو أي جهة أخرى من اﻻستيلاء على أي قطعة من أرض مستشفى العباسية.

وأضافت، أن ما تقوم به إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية بإجراءات تعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المرضى والدستور المصري الذي ألزم الدولة في المادة 18 منه بالحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وطالبت البرلمانية، الحكومة بسرعة التحرك لوقف هذه المحاولات للاستيلاء على أراضي المستشفى بالمخالفة للقانون واللوائح وأيضا الدستور، والقيام بتأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية و استغلالها في مشروعات تجارية، حيث أن ذلك انتهاك لحقوق المرضى ومخالفة للدستور والقانون.