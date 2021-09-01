بينها "الدكتوراه الفخرية وشهادات التقدير".. ضبط مافيا لتزوير المحررات الرسمية بمقابل مادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب مؤسسة وهمية وآخر صاحب شركة للإنتاج الإعلامي لاشتراكهما في تنظيم مؤتمرات لمنح شهادات فخرية وشهادات تقدير مزورة بمقابل مادي.

رصدت متابعة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود منشورات ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بإقامة مهرجان دولي مزمع إقامته برعاية مؤسسات الدولة - على حد ادعاء المسئول عن ذلك المهرجان "صاحب مؤسسة وهمية".

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات أسفرت جهود البحث أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة وله محل إقامة آخر بالجيزة "له معلومات جنائية") وأنه يقوم بالادعاء بحصوله على شهادة دكتوراه – على غير الحقيقة - وأنه صاحب مؤسسة إبداعية في مصر تقوم بتكريم الشخصيات المؤثرة ومنحهم شهادات فخرية وكذا شهادات تقدير مزورة لأى شخص يطلب ذلك بمقابل مادي.

وكشفت التحقيقات بأنه يتم منح شهادات الدكتوراه الفخرية وشهادات تقدير بمقابل مادي، كما تبين قيام المذكور بإقامة مهرجانات بذات المضمون في سنوات سابقة وقام باستضافة عدد من المشاهير لإضفاء حالة من الزخم الإعلامي والقانوني على تلك المهرجانات بالاشتراك مع أحد الأشخاص (مالك شركة للإنتاج الإعلامي) وذلك مقابل تحصل الأخير على مقابل مادي كبير.

عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم الأول "صاحب المؤسسة الوهمية"، وعُثر بحوزته على (لوحات لإعلان عن حفل تكريم –أعلام دول ومؤسسات مختلفة - شهادات شكر وتقدير ودكتوراه فخرية وكمية من شعار المؤسسة- بروتوكولات تعاون للمؤسسة وأحد المراكز الثقافية مع العديد من الجهات "خلافا للحقيقة"- دفتر إيصالات استلام نقدية لإحدى الشركات- أغلفة باسم المؤسسة- كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات - جهاز كمبيوتر وطابعة- هاتف محمول).

ومن خلال تكثيف الجهود وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أمكن تحديد (صاحب شركة الإنتاج الإعلامي الذي يستعين به المتهم في إقامة المهرجانات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر- 3 هارد ديسك داخلي وخارجي)، وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة بحوزتهما تبين أنها تحوي مراسلات بين المتهم الأول وصاحب أحد المراكز الثقافية بإحدى الدول تتضمن طلب المتهم من صاحب المركز المشاركة في المهرجان المزمع إقامته، وكذا طلب الحصول على العضوية بالمركز بمقابل مادي، وبناءً عليه قام باصطناع شهادة تفيد أن المؤتمر المزمع إقامته سوف يكون تحت رعاية المركز – على خلاف الحقيقة.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.