الـ "فيس كشف المستور".. تفاصيل القبض على دجال الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لممارسة أعمال الدجل بغرض النصب على المواطنين.

أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يُبدي من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والإيهام بقدرته على علاج الأمراض وحل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الغربية) وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية.

وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – مبلغ مالي – الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.