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"شبكة مُشفرة فوق السطوح".. ضبط شخص يُدير قنوات فضائية بدون ترخيص بالأميرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه باتخاذ سطح العقار سكنه مكانًا لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها على قاطني المنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) باتخاذ سطح العقار سكنه مكانا لإدارة شبكة قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها على قاطني المنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بسطح العقار على 21 جهاز ريسيفر، 12 كارت فك شفرة القنوات الفضائية، كابينة توزيع قنوات فضائية، جهاز سويتش).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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