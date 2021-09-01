بعد مناشدة الداخلية.. تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

ناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي السيارات بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها تركيب الملصق الإلكتروني، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين بداية من 18 سبتمبر الجاري.

وتركيب الملصق الإلكتروني، أحد ما نص عليه قانون المرور الجديد، وتصل العقوبات إلى سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.

ويمكن الحصول على الملصق الإلكتروني من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، ومن ثم اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني، وسداد رسوم الخدمة المطلوبة على أن يتم إستلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه سيتم البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته بداية من 18 سبتمبر الجاري.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.