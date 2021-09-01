إيناس تطلب الطلاق: "جوزي طردني بسبب إصابتي بكورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت إيناس دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب فيها الطلاق من زوجها مبررة طلبها: "زوجي خدمته وهو مصاب بكورونا وبعد شفائه انتقلت إلىَّ العدوى فطردني من البيت".

تروي إيناس .ك، 50 سنة، موجهة بالتعليم ومتزوجة من "م. ي"، 54 سنة: "لدينا ولدين متزوجين وطبع زوجي سيئ.. اناني وبخيل وأنا متحملة بحكم عشرة السنين".

تابعت الزوجة : "زوجي علم أن أخيه أصيب بكورونا وأصر على زيارته وأنا أترجاه بعدم الذهاب إليه خوفا عليه من العدوى ويطمئن عليه بالاتصال به ولكنه أصر وبعد زيارته لأخيه اكتشف إصابته بكورونا وخدمته ورعيته وأنفقت على علاجه لأنه بخيل ويرى أن علاج كورونا غالى بالنسبه له واخوته تخلوا عنه ولم يطمئنوا عليه حتى بمكالمة".

واستكملت إيناس: "زوجي لم ينعزل في غرفة بل منطلق في البيت كله شعرت أنه يتمنى إصابتى وتم شفائه وخرج لعمله ثم ظهرت عليَّ أعراض كورونا وعندما علم زوجي طردني وقال لي اهلك يخدموكي وفي ذلك الوقت قررت الإنفصال وبعد ما أنعم الله علىَّ بالشفاء لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى طلاق تحمل رقم 1329 لسنة 2021 ومازالت الدعوى منظورة حتى الآن".