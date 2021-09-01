انتشال 4 مصابين من أسفل "عقار مصر القديمة" المُنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد الصاوي:

نجحت قوات الإنقاذ في انتشال 4 مصابين من أسفل العقار المنهار بمنطقة مصر القديمة وذلك أثناء قيام العمال بإزالته.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى المنيرة العام لخضوعهم للعلاج، فيما أفادت بعض المصادر أنه لا توجد أنباء عن وجود أية وفيات حتى الأن.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت اليوم الأربعاء، بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار بجوار مركز شباب أبو السعود، انتقلت على الفور قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار.

وفور وصول القوات فرضت كردونا أمنيا حول المنطقة وكشفت المعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق وأثناء قيام العمال بإزالته حدث الانهيار.