"المبنى وقع عليهم".. انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

انهار منذ قليل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو السعود بمصر القديمة وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار بجوار مركز شباب أبو السعود، انتقلت على الفور قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار.

وفور وصول القوات فرضت كردونا أمنيا حول المنطقة وكشفت المعاينة أن العقار مكون من 4 طوابق وأثناء قيام العمال بإزالته حدث الانهيار.

كما تبين وجود عدد من الأشخاص داخل العقار وقت الانهيار وتقوم القوات برفع أنقاض المبنى لإنقاذهم.