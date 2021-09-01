العدل تطلق خدمات التوثيق عبر "مصر الرقمية" في 3 محافظات جُدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أطلقت وزارة العدل، خدمات التوثيق عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب في عمل توكيل بواسطة الهواتف المحمولة في 3 محافظات جديدة؛ شمال سيناء، جنوب سيناء، السويس.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أنه سيتم إطلاق الخدمة بداية من غد الخميس.

جاء ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة الخاصة بـ ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور، وما توليه وزارة العدل من أهمية لتطوير الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

كانت وزارة العدل أطلقت خدمات التوثيق عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف المحمولة في 23 محافظة بإجمالي 14 خدمة منها توكيل عام، توكيل عام في الأمور الزوجية، توكيل قضايا، معاملاتي، الإقرارات.

وذكرت الوزارة أنه سيتم الانتهاء من تغطية محافظة مرسى مطروح خلال شهر سبتمبر الجاري.