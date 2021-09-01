الملاحة الجوية: إجراء صيانة للرادارات دون التأثير على حركة الإقلاع والهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أجرت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ، أعمال صيانة دورية على أجهزة الرادار العاملة بالخدمة في برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدوري التي تقوم بها الشركة.

وقالت مصادر بقطاع الطيران المدني، إن شركة الملاحة الجوية أصدرت منشورًا لكل شركات الطيران العاملة في بالمطار، تضمن إجراء أعمال صيانة دورية على أجهزة الرادار بمطار القاهرة ، وسيتم العمل إجرائيًا من قبل المراقبين الجويين بالبرج خلال فترة أعمال الصيانة الدورية.

وتابعت المصادر، أن حركة هبوط وإقلاع الرحلات الجوية بمطار القاهرة الدولي، لم تتأثر بأعمال الصيانة داخل البرج، وتم العمل إجرائيَا خلال هذه الفترة ، التي تم اختيارها ضمن توقيت التشغيل المنخفض للرحلات الجوية في مطار القاهرة، يضاف الي ذلك وجود برج المراقبة الجوية القديم، الذي يكون بديلا لتسيير الرحلات الجوية بالمطار في حالة أعمال الصيانة.