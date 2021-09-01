مدبولي: تمنياتي بخروج بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين بالشكل اللائق بريادة وسمعة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، معربًا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق في خروج هذا الحدث العالمي بالشكل الذي يليق بسمعة مصر وريادتها، ونقل إلى مسئولي البطولة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته بالنجاح والتوفيق لهذا الحدث الرياضي الهام.

ورحب رئيس، بالوفود المشاركة ضمن فعاليات بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر لأول مرة، وتقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بافتتاح بطولة العالم للدراجات للمضمار للناشئين والتي تستضيفها مصر بمشاركة 47 دولة، مؤكدًا أن إقامة البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم والرعاية والاهتمام الكامل وغير المسبوق بالمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها.

وأضاف "هذه البطولة تعد واحدة من أهم البطولات العالمية للدراجات والتي ستقام على واحدة من أهم الصروح الرياضية على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي"، مشيرًا إلى أنه منذ أن نالت مصر شرف استضافة وتنظيم تلك البطولة، فقد تم على الفور العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات وتوفير الدعم الكامل وجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق النجاح للبطولة على كافة المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية، مع توفير وإتاحة جميع الإمكانيات التي تتطلبها البطولة من بنية تحتية، ومنشآت رياضية، وكان من أهمها إنجاز هذا المضمار باستاد القاهرة الدولي.

وأشاد وزير الرياضة، بالتعاون والتنسيق اليومي مع اللجنة المنظمة للبطولة؛ لمتابعة كافة التجهيزات من حيث الترتيبات لكل الخطوات المتعلقة بفعاليات ومنافسات البطولة، قائلاً "نعدكم بأنكم على أعتاب واحدة من الأحداث الرياضية الفريدة ليس فقط في ظروف أو ملابسات إقامتها ومنافساتها، بل في كافة أوجه التنظيم والاستضافة وطيب الإقامة في بلدكم مصر، ولتصبح تلك النسخة علامةً مضيئةً تضاف إلى السجل المشرف والحافل للمنظومة الرياضية المصرية ولأسرة الاتحاد الدولي للدراجات".

شهد الافتتاح، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى جانب الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، والشيخ فيصل القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وعدد من رؤساء اتحادات الدول المشاركة.​