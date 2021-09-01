بعد قليل.. رئيس الوزراء يفتتح بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار للناشئين 2021.

وتنظم شركة تذكرتي بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 والتي ستقام بالمضمار المنشيء حديثاً باستاد القاهرة الدولى أمام مجمع الاتحادات الرياضية والتي تنطلق غدا الموافق 1 سبتمبر حتى 5 سبتمبر 2021 بمشاركة 40 دولة.

وجاء في مقدمة قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كل من: فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا والنمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر والسنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.