الجيزة: رفع السيارات المتهالكة بمنطقة إمبابة بحي شمال الجيزة.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ حملات تجريد ورفع السيارات المتهالكة بمنطقة إمبابة بحي شمال الجيزة والتي بدأت من شارع جامع ناصر بأرض عزيز عزت بمنطقه امبابه القديمه بقطاع المنيرة الشرقية وجاري الاستكمال.

وبحسب بيان اليوم، جاء في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة أية معوقات تواجه انتظام الحركة المرورية أما المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

وأشارت المحافظة، إلى أن ذلك جاء أيضا عقب موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع إيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.