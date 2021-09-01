ننشر أسعار السلع التموينية مع بداية صرف مقررات سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر سبتمبر من خلال بقالي التموين ومنافذ الوزارة، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيهًا حتى ٤ أفراد، و٢٥ جنيهًا بداية من الفرد الرابع، مع صرف فرق نقاط الخبز عن شهر يوليو.

وينشر "الخليج 365" أسعار السلع التموينية على البطاقات، في ما يلي:

قائمة أسعار السلع التموينية الحكومية:

- لتر الزيت 21 جنيهًا.

- زيت 800 ملي 17 جنيهًا.

- الأرز بـ8 جنيهات.

- أرز معبأ كيلو واحد بسعر 8 جنيهات.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه.

- عدس مجروش معبأ 500 جرام، بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة معبأة 500 جرام، بسعر 3 جنيهات ونصف الجنيه.

- خل 5%، بسعر 4.25 جنيه.

- دقيق كيلو واحد، بسعر 6.50 جنيه.

- صلصة 200 جرام، بسعر 4.75 جنيه.

- شاي ناعم، بسعر 3 جنيهات.

- سكر معبأ كيلو واحد، بسعر 8.5 جنيه.

- لبن جاف، بسعر 17 جنيهًا.

- صابون غسيل 125 جم، بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125 جم، بسعر 5.50 جنيه.

- مكرونه 1 كيلوجرام، بسعر 6.90 جنيه.

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