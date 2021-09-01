السيطرة على حريق بشقة سكنية بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب في وحدة سكنية بحدائق الأهرام، مساء الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار مكون من 6 طوابق بحدائق الأهرام.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الرابع، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق.