"تزعموا بؤرة شديدة الخطورة".. الأمن يداهم وكر عصابة المخدرات في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

داهم رجال الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن في مدمياط إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط عدد من العناصر الإجرامية وكمية متنوعة من المواد المخدرات.

بداية الواقعة معلومات سرية وردت لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوجود تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية") تخصصوا في إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط للاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 6 من المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط ومزاولتهم نشاطهم الإجرامي، وضُبط بحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر حشيش وزنت 3,200 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من طلقات الخرطوش – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" – أدوات لتغليف وتقطيع المواد المخدرة - مبلغ مالي – 4 هواتف محمول – 4 قطع سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (300,000 – ثلاثمائة ألف جنيه) تقريبا.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.