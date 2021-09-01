"ثبتوا المجني عليهم".. المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 7 سنة لـ3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من عامل، يفيد بتعرضه لواقعة سرقة أثناء عودته من عمله في وقت متأخر من الليل، من قبل 3 أشخاص خرجوا عليه من أحد الشوارع الخالية من المارة، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء كانت بحوزتهم، محدثين به عدة إصابات، واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، وفروا هاربين.

وبجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام من ضبط الجناة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم أعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.