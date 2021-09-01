هيروين وحشيش بمليون جنيه".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في الإسكندرية

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 4 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (الدخيلة – ثالث المنتزه – ثان الرمل) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012