هيروين وحشيش بمليون جنيه".. الداخلية تلاحق تجار المخدرات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مُكبرة لضبط تجار المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.
وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 4 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (الدخيلة – ثالث المنتزه – ثان الرمل) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وضُبط بحوزة المتهمين 174 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين، و4 هواتف محمولة.
وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫300٫000– مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا".
جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.