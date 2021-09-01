"سلاح ومخدرات".. ضبط 120 كيلو بانجو بحوزة عاطل في الإسماعيلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسماعيلية في ضبط عاطل بحوزته 120 كيلو بانجو.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية اتجار عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلة، بالمواد المخدرة، مُتخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته "كمية من مخدر البانجو وزنت 120 كيلوجراما، بندقية خرطوش، طلقات خرطوش، مبلغ مالي، هاتف محمول، سيارة".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة.