"تحايل ونصب وانتحال صفة".. ليلة سقوط مُزور المحررات الرسمية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية، وتزوير المحررات الرسمية، وترويجها على ممن لديهم موانع قانونية.

أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية "له معلومات جنائية" بممارسة نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية منتحلا صفة مسئول بإحدى الجهات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذا من مسكنه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على (مجموعة كبيرة من الخطابات وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات، مجموعة من عقود تأسيس الشركة "مزورين بالكامل" -2 كارنيه "مزورين" باسم المتهم منسوب لإحدى الجهات - الأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير – 3 هواتف محمول).

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطه الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.