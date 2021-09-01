"هنشغلها في التجارة".. حيلة تاجر الأدوية للاستيلاء على أموال مواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على المتهم بالنصب على مواطنين والاستلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الأدوية بالقاهرة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في مجال تجارة الأدوية وإيهامهم بمنحهم أرباح، وقيامه بالاستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين قيام أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من "10 ملايين جنيه"، بغرض استثمارها في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه.

وأضافت التحريات إلى أن المشكو في حقه المذكور محبوس حاليا على ذمة قضية "شيك" ومحكوم عليه فيها بالحبس لمُدة "ثلاث سنوات".

جرى تحرير المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.