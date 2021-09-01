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الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن اختفاء طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإسماعيلية.

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يتضمن استغاثة بشأن اختفاء أحد الأطفال-11سنة، من ذوى الاحتياجات الخاصة ومقيم بالإسماعيلية .

بالفحص أمكن تحديد والدة الطفل المشار إليه وباستدعائها حضرت وبصحبتها الطفل وقررت بغيابه عن المنزل وعودته في وقت لاحق وأنه كان يلهو رفقة أصدقائه بذات الناحية ولم يصبه مكروه خلال فترة غيابه وأضافت بعدم الإبلاغ عن غيابه لانشغالها في البحث عنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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