وفد أمريكي يبحث مع أعضاء بمجلس النواب دور مصر في مكافحة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استقبل أعضاء بمجلس النواب، الخميس، السفير الأمريكي جوناثان كوهين وكبيرة موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مارجريت دوجرتي، بمقر البرلمان.

وتناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى البرلماني وضرورة استمرار الحوار في كافة الملفات التي تهم الجانبين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، والدور المصري الكبير في ذلك، ودور مصر في مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك أهمية تبادل الزيارات بين نواب البرلمان في مصر وأمريكا لمزيد من الحوار والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ومن بينها مجال حقوق الإنسان.

واستقبل الوفد الأمريكي، محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وشارك في لقاء السفير الأمريكي جوناثان كوهين وكبيرة موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مارجريت دوجرتي.

واستقبل الوفد الأمريكي طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.